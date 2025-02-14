Россияне расширяют плацдарм под Купянском, продвигаются и закрепляются в районе Двуречной – DeepState
Российские оккупанты продвигаются на правом берегу реки Оскол. По данным аналитиков захватчики продвигаются и продолжают закрепляться в районе Двуречной и Новомлинска.
Источник: DeepState
Дословно: "К сожалению, ситуация на плацдармах в районе Двуречной и Новомлинска не становится лучше. Противник имеет продвижение и продолжает закрепляться на местности.
В частности, кацапы увеличили контроль в направлении Фиголевки, подойдя на южные окраины села. Также противник занял еще один район в Двуречной.
Сейчас уточняем информацию по другим продвижениям вокруг Двуречной и Западного".
Детали: Отмечается, что противник продолжает насыщать местность своей пехотой, но штурмует. Обычно, группа из нескольких оккупантов, которая прячется в посадках, домах, руинах и тому подобное.
Кроме того у врага значительное преимущество в FPV-дронах, которые просто разбирают позиции.
Имеющиеся подразделения ТрО сил обороны в этом районе не могут справиться с удержанием обороны: "Отдельное внимание бойцы обращают на местное командование, в частности ТГр, которое не справляется, по их мнению, со своими задачами".