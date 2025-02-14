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Пісторіус різко відповів віцепрезиденту США на його критику демократії в ЄС

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 лютого 2025, 18:07
Пісторіус різко відповів віцепрезиденту США на його критику демократії в ЄС
Фото: Getty Images

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння віцепрезидентом США Джей Ді Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.

Джерело: Пісторіус сказав у виступі на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Міністр відзначив, що не може розпочати свою промову так, як запланував, тому що повинен відреагувати на різку критику Джей Ді Венса, яку той виголосив на конференції незадовго перед виступом Пісторіуса.

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"Демкоратія щойно була поставлена під сумнів віцепрезидентом США – і не тільки німецька демокартія, а цілої Європи. Якщо я правильно його зрозумів, він порівнює умови, що склалися в Європі, з умовами, які є пріоритетними в деяких авторитарних режимах. Пані та панове, це неприйнято", – сказав Пісторіус, після чого зал вибухнув оплесками.

Він наголосив: те, про що говорив Джей Ді Венс у своїй промові, не відповідає демократичному устрою, свідком якого він є у нинішій виборчій кампанії та у німецькому парламенті кожного дня.

"У нашій демократії кожна думка має голос, вона дозволяє партіям, частково екстремістськи, таким як "Альтернатива для Німеччини", брати участь у кампанії на рівні з іншими партіями. Це демократія", – відзначив Пісторіус. Він наголосив, що Алісу Вайдель – головну кандидатку від "АдН" на виборах – можна побачити на німецькому телебаченні в прайм-тайм.

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Тим не менш, за словами Пісторіуса, демократія повинна вміти захистити себе від екстремістів, які хочуть її знищити. Він сказав, що пишається тим, що живе в Європі, "яка щодня захищає свою демократію від внутрішніх і зовнішніх ворогів".

У своїй промові в Мюнхені Джей ді Венс різко розкритикував ЄС за його підхід до протидії пропаганді, заявивши, що заходи Європи обмежують свободу слова.

Як розповідала "Європейська правда", зараз, на думку президента України, Європа єднається навколо України через Трампа.

Водночас очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у Мюнхені, що з деякими коментарями США можна погодитись.

НімеччинаСШАЄС
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