Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение вице-президентом США Джей Ди Вэнсом демократии в Европе с порядком, который царит в авторитарных режимах.

Источник: Писториус сказал, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает "Европейская правда"

Детали: Министр отметил, что не может начать свою речь так, как запланировал, потому что должен отреагировать на резкую критику Джей Ди Венса, которую тот произнес на конференции незадолго перед выступлением Писториуса.

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"Демкоратия только что была поставлена под сомнение вице-президентом США – и не только немецкая демокартия, а целой Европы. Если я правильно его понял, он сравнивает условия, сложившиеся в Европе, с условиями, которые являются приоритетными в некоторых авторитарных режимах. Дамы и господа, это неприемлемо", – сказал Писториус, после чего зал взорвался аплодисментами.

Он подчеркнул: то, о чем говорил Джей Ди Вэнс в своей речи, не соответствует демократическому строю, свидетелем которого он является в нынешней избирательной кампании и в немецком парламенте каждый день.

"В нашей демократии каждое мнение имеет голос, она позволяет партиям, частично экстремистским, таким как "Альтернатива для Германии", участвовать в кампании наравне с другими партиями. Это демократия", – отметил Писториус. Он отметил, что Алису Вайдель – главную кандидатку от "АдГ" на выборах – можно увидеть на немецком телевидении в прайм-тайм.

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Тем не менее, по словам Писториуса, демократия должна уметь защитить себя от экстремистов, которые хотят ее уничтожить. Он сказал, что гордится тем, что живет в Европе, "которая ежедневно защищает свою демократию от внутренних и внешних врагов".

В своей речи в Мюнхене Джей ди Вэнс резко раскритиковал ЕС за его подход к противодействию пропаганде, заявив, что меры Европы ограничивают свободу слова.

Как рассказывала "Европейская правда", сейчас, по мнению президента Украины, Европа объединяется вокруг Украины из-за Трампа.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Мюнхене, что с некоторыми комментариями США можно согласиться.