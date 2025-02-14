Зеленський розкритикував політику США стосовно України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський вважає експрезидента Джо Байдена і політику США головною перепоною вступу України до НАТО, та припустив, що Трамп це змінить.

Джерело: Зеленський під час дискусії з американськими сенаторами під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Володимир Зеленський заявив про розчарування через постійні відмови від американського керівництва щодо євроатлантичної інтеграції України, і ця позиція не змінюється зі зміною президента США.

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"Якщо чесно, то США ніколи не бачили нас в НАТО. Вони щось говорили, але не хотіли бачити нас в НАТО… Я багато разів чув (цю відмову) від адміністрації Байдена, тепер від Трампа", – наголосив він.

"Коли я вперше говорив телефоном з президентом Байденом, моє перше запитання було – чи будемо ми в НАТО. Він сказав "ні". Я тоді відповів – "побачимо"", – пригадав Зеленський.

Український президент наголосив, що загадом в США є підтримка членства України в Альянсі, вона лунає від звичайних людей та від політиків. "Але на рівні лідерів я ніколи не чув, що ми будемо в НАТО. Ніколи! І це питання не до президента Трампа. Такою є політика США: Україна не в НАТО", – заявив він.

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Утім, Володимир Зеленський підкреслив: він не вважає гарантованим збереження цієї заборони: "Це не означає, що ми не можемо цього змінити".

"Зараз Україна може посилити НАТО. І я вірю, що це в інтересах України і в інтересах НАТО", – заявив Зеленський.

Раніше, Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, але є червоні лінії.

Також Президент у Мюнхені заявив, що Путін може готувати напад на НАТО вже у наступному році.

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