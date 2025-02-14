Зеленский раскритиковал политику США в отношении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает экс-президента Джо Байдена и политику США главной преградой вступления Украины в НАТО, и предположил, что Трамп это изменит.

Источник: Зеленский во время дискуссии с американскими сенаторами во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда"

Детали: Владимир Зеленский заявил о разочаровании из-за постоянных отказов от американского руководства по евроатлантической интеграции Украины, и эта позиция не меняется со сменой президента США.

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"Если честно, то США никогда не видели нас в НАТО. Они что-то говорили, но не хотели видеть нас в НАТО... Я много раз слышал (этот отказ) от администрации Байдена, теперь от Трампа", – подчеркнул он.

"Когда я впервые говорил по телефону с президентом Байденом, мой первый вопрос был – будем ли мы в НАТО. Он сказал "нет". Я тогда ответил – "увидим"", – вспомнил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что в целом в США есть поддержка членства Украины в Альянсе, она звучит от обычных людей и от политиков. "Но на уровне лидеров я никогда не слышал, что мы будем в НАТО. Никогда! И это вопрос не к президенту Трампу. Такова политика США: Украина не в НАТО", – заявил он.

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Впрочем, Владимир Зеленский подчеркнул: он не считает гарантированным сохранение этого запрета: "Это не значит, что мы не можем этого изменить".

"Сейчас Украина может усилить НАТО. И я верю, что это в интересах Украины и в интересах НАТО", – заявил Зеленский.

Ранее, Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО, но есть красные линии.

Также Президент в Мюнхене заявил, что Путин может готовить нападение на НАТО уже в следующем году.

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