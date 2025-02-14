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Зеленський: Я не планую зустрічатися ні з якими росіянами, окрім Путіна

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 лютого 2025, 18:25
Зеленський: Я не планую зустрічатися ні з якими росіянами, окрім Путіна
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленский заявив, що не планує зустрічатися ні з якими росіянами, окрім їхнього лідера  Володимира Путіна. Втім це буде лише після підготовки з президентом США Дональдом Трампом загального плану про закінчення війни.

Джерело: Зеленський під час участі у панелі "Стратегічні інвестиції: Майбутнє українсько-американського безпекового співробітництва" на Мюнхенській безпековій конференції пише "Interfax-Україна"

Пряма мова: "Я не буду зустрічатися з росіянами. Я не знаю, чи їм це сподобається чи ні… Я буду зустрічатися тільки з Путіним. Тільки після того, як ми підготуємо загальний план з Трампом. І щоб Путін закінчив війну. Тільки в цьому випадку я буду зустрічатися. Не буде ніяких інших платформ з компромісами".

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