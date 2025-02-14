Зеленский: Я не планирую встречаться ни с какими россиянами, кроме Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться ни с какими россиянами, кроме их лидера Владимира Путина. Впрочем это будет только после подготовки с президентом США Дональдом Трампом общего плана об окончании войны.

Источник: Зеленский во время участия в панели "Стратегические инвестиции: Будущее украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности" на Мюнхенской конференции по безопасности пишет "Interfax-Україна"

Прямая речь: "Я не буду встречаться с россиянами. Я не знаю, понравится им это или нет... Я буду встречаться только с Путиным. Только после того, как мы подготовим общий план с Трампом. И чтобы Путин закончил войну. Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами".

Реклама: