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Зеленский: Я не планирую встречаться ни с какими россиянами, кроме Путина

Татьяна ОлейникПятница, 14 февраля 2025, 18:25
Зеленский: Я не планирую встречаться ни с какими россиянами, кроме Путина
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться ни с какими россиянами, кроме их лидера Владимира Путина. Впрочем это будет только после подготовки с президентом США Дональдом Трампом общего плана об окончании войны.

Источник: Зеленский во время участия в панели "Стратегические инвестиции: Будущее украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности" на Мюнхенской конференции по безопасности пишет "Interfax-Україна"

Прямая речь: "Я не буду встречаться с россиянами. Я не знаю, понравится им это или нет... Я буду встречаться только с Путиным. Только после того, как мы подготовим общий план с Трампом. И чтобы Путин закончил войну. Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами".

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