Зеленський почав зустріч в Мюнхені з віцепрезидентом США Венсом

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Венс і Зеленський мали зустрітись раніше, проте, як повідомляли в ОПУ, зустріч погодились провести у більш пізній час, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.

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Співрозмовник "ЄвроПравди" повідомив, що це сталося через те, що Зеленський та його американський візаві Дональд Трамп домовилися у середу, 12 лютого, що Україна допрацює проєкт меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям.

Україна передала документ, і американська сторона попросила час до 17:00, щоб із ним попрацювати.

Як відомо, для обговорення економічного партнерства з Україною, 13 лютого, до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент.

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Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.