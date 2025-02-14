Зеленский начал встречу в Мюнхене с вице-президентом США Вэнсом

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Вэнс и Зеленский должны были встретиться раньше, однако, как сообщали в ОПУ, встречу согласились провести в более позднее время, чтобы дать США возможность поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.

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Собеседник "ЕвроПравды" сообщил, что это произошло из-за того, что Зеленский и его американский визави Дональд Трамп договорились в среду, 12 февраля, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам.

Украина передала документ, и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать.

Как известно, для обсуждения экономического партнерства с Украиной, 13 февраля, в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент.

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Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.