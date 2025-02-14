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Туск: з Боснії до Польщі депортували росіянина, який готував диверсії

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 14 лютого 2025, 19:23

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив про депортацію громадянина Росії, підозрюваного в координації диверсій проти Польщі, США та інших союзників.

Джерело: "Європейська правда", Туск написав про це в X (Twitter)

Деталі: Премʼєр Польщі заявив, що росіянин, підозрюваний у "координації диверсійних актів проти Польщі, США та інших союзників", переховувався в Боснії і Герцеговині.

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Нині він був депортований до Польщі і "заарештований за рішенням суду".

Туск подякував польським спецслужбам та прокуратурі, додавши без деталей, що "російська ворожа діяльність підтверджена".

Нагадаємо, минулого літа в Польщі затримали кількох людей після серії інцидентів, які, як вважає польська влада, могли бути російськими диверсіями.

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Як повідомляло тоді видання The New York Times, російські спецслужби розширюють масштаб диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні.

диверсантиРосіяЄвропадепортація
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