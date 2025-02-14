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Туск: из Боснии в Польшу депортировали россиянина, который готовил диверсии

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 14 февраля 2025, 19:23

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о депортации гражданина России, подозреваемого в координации диверсий против Польши, США и других союзников.

Источник: "Европейская правда", Туск написал в X (Twitter)

Детали: Премьер Польши заявил, что россиянин, подозреваемый в "координации диверсионных актов против Польши, США и других союзников", скрывался в Боснии и Герцеговине.

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Сейчас он был депортирован в Польшу и "арестован по решению суда".

Туск поблагодарил польские спецслужбы и прокуратуру, добавив без деталей, что "российская враждебная деятельность подтверждена".

Напомним, прошлым летом в Польше задержали нескольких человек после серии инцидентов, которые, как считают польские власти, могли быть российскими диверсиями.

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Как сообщало тогда издание The New York Times, российские спецслужбы расширяют масштаб диверсионных операций в Европе, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине.

диверсантыРосcияЕвропадепортация
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