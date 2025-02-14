Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Венс – Зеленському: Ми хочемо міцного миру, який не призведе до конфлікту через кілька років

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 14 лютого 2025, 19:52
Венс – Зеленському: Ми хочемо міцного миру, який не призведе до конфлікту через кілька років
Джей Ді Венс, фото: getty images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Вашингтон прагне досягти довготривалого врегулювання війни.

Джерело: Венс під час зустрічі з українською делегацією на полях Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого, "Європейська правда"

Деталі: Венс заявив, що обговорив із українською стороною "низку питань, над якими нам варто попрацювати", і підкреслив, що головна мета адміністрації Дональда Трампа полягає в тому, щоб "війна закінчилася".

Реклама:

"Ми хочемо, щоб вбивства припинилися, але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого миру, який призведе до конфлікту в Східній Європі через кілька років", – додав віцепрезидент США.

Він також висловив упевненість, що між Києвом і Вашингтоном "буде ще багато таких розмов у найближчі дні, тижні і місяці".

Своєю чергою Володимир Зеленський подякував США за підтримку й підтвердив бажання "зупинити Путіна і закінчити війну".

РЕКЛАМА:

"Ми справді цього дуже хочемо, але нам потрібні реальні гарантії безпеки, і ми продовжимо наші зустрічі і нашу роботу, і ми будемо дуже раді бачити генерала Келлога також в Україні", – додав він.

Венс і Зеленський мали зустрітись раніше, проте зустріч погодились провести у більш пізній час, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям. 

СШАУкраїнапереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Венс – Зеленському: Ми хочемо міцного миру, який не призведе до конфлікту через кілька років
Пісторіус різко відповів віцепрезиденту США на його критику демократії в ЄС
Віцепрезидент США: Америка не допомагатиме Європі, бо та бореться з пропагандою
Уряд заборонив направляти на ВЛК людей з інвалідністю
фотоСБУ показала уламки російського дрона, який атакував ЧАЕС
Глава МВС: На ЧАЕС розбирають захисне покриття арки над саркофагом
Усі новини...
Зеленський: Я не планую зустрічатися ні з якими росіянами, окрім Путіна
ЗМІ дізналися, яку команду збирає Путін для переговорів зі США щодо України
Зеленський після зустрічі з Венсом: в Україні чекають на спецпосланника Трампа Келлога
Останні новини
20:55
Гераскевич виграв перше в кар'єрі золото на Кубку Європи зі скелетону
20:52
Мелоні попустила Марію Захарову, яка образила президента Італії
20:43
У Міненерго США відбулись масові звільнення після візиту людей Маска – Reuters
20:42
відеоПовітряні сили знищили пункт запуску дронів на Курщині
20:39
Каллас про промову Венса: вони намагаються посваритись з нами, а ми не хочемо
20:25
Зеленський після зустрічі з Венсом: в Україні чекають на спецпосланника Трампа Келлога
20:24
Греція підтримала заходи щодо збільшення витрат на оборону
20:18
Прем’єр Норвегії розкритикував промову віцепрезидента США у Мюнхені
20:07
З Росії у Сирію прилетіли останні банкноти з Асадом
19:54
Будівництво вугільних електростанцій у Китаї досягло найвищого рівня за 10 років
Усі новини...
Реклама:
Реклама: