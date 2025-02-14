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Вэнс - Зеленскому: Мы хотим прочного мира, который не приведет к конфликту через несколько лет

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 14 февраля 2025, 19:52
Вэнс - Зеленскому: Мы хотим прочного мира, который не приведет к конфликту через несколько лет
Джей Ди Вэнс, фото: getty images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Вашингтон стремится достичь долговременного урегулирования войны.

Источник: Вэнс во время встречи с украинской делегацией на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, "Европейская правда"

Детали: Вэнс заявил, что обсудил с украинской стороной "ряд вопросов, над которыми нам стоит поработать", и подчеркнул, что главная цель администрации Дональда Трампа заключается в том, чтобы "война закончилась".

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"Мы хотим, чтобы убийства прекратились, но мы хотим достичь прочного, длительного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через несколько лет", – добавил вице-президент США.

Он также выразил уверенность, что между Киевом и Вашингтоном "будет еще много таких разговоров в ближайшие дни, недели и месяцы".

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку и подтвердил желание "остановить Путина и закончить войну".

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"Мы действительно этого очень хотим, но нам нужны реальные гарантии безопасности, и мы продолжим наши встречи и нашу работу, и мы будем очень рады видеть генерала Келлога также в Украине", – добавил он.

Вэнс и Зеленский должны были встретиться раньше, однако встречу согласились провести в более позднее время, чтобы дать США возможность поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.

СШАУкраинапереговоры
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