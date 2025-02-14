Зеленський після зустрічі з Венсом: в Україні чекають на спецпосланника Трампа Келлога

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом заявив, що команди продовжать працювати над документом, а в Україні чекатимуть на спецпосланника президента США з питань Росії та України Кіта Келлога.

Джерело: Зеленський у соцмережах після зустрічі з Венсом у Мюнхені 14 лютого

Дослівно: "Провів хорошу зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вдячний йому та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник генерал Кіт Келлог.

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Наші команди продовжать роботу над документом. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях".

Деталі: За словами Зеленського, Україна готова якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру.

Президент доддав, що щиро цінує рішучість Трампа, яка "може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки".

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