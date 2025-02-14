Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Зеленський після зустрічі з Венсом: в Україні чекають на спецпосланника Трампа Келлога

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 лютого 2025, 20:25
Зеленський після зустрічі з Венсом: в Україні чекають на спецпосланника Трампа Келлога
фото із соцмереж Зеленського

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом заявив, що команди продовжать працювати над документом, а в Україні чекатимуть на спецпосланника президента США з питань Росії та України Кіта Келлога.

Джерело: Зеленський у соцмережах після зустрічі з Венсом у Мюнхені 14 лютого

Дослівно: "Провів хорошу зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вдячний йому та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник генерал Кіт Келлог.

Реклама:

Наші команди продовжать роботу над документом. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях".

Деталі: За словами Зеленського, Україна готова якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру.

Президент доддав, що щиро цінує рішучість Трампа, яка "може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки".

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Вашингтон прагне досягти довготривалого врегулювання війни.

ЗеленськийСШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Венс – Зеленському: Ми хочемо міцного миру, який не призведе до конфлікту через кілька років
Пісторіус різко відповів віцепрезиденту США на його критику демократії в ЄС
Віцепрезидент США: Америка не допомагатиме Європі, бо та бореться з пропагандою
Уряд заборонив направляти на ВЛК людей з інвалідністю
фотоСБУ показала уламки російського дрона, який атакував ЧАЕС
Глава МВС: На ЧАЕС розбирають захисне покриття арки над саркофагом
Усі новини...
Зеленський
Президент Литви на зустрічі із Зеленським: наша підтримка України є залізною
Зеленський почав зустріч в Мюнхені з віцепрезидентом США Венсом
Зеленський: Я не планую зустрічатися ні з якими росіянами, окрім Путіна
Останні новини
20:55
Гераскевич виграв перше в кар'єрі золото на Кубку Європи зі скелетону
20:52
Мелоні попустила Марію Захарову, яка образила президента Італії
20:43
У Міненерго США відбулись масові звільнення після візиту людей Маска – Reuters
20:42
відеоПовітряні сили знищили пункт запуску дронів на Курщині
20:39
Каллас про промову Венса: вони намагаються посваритись з нами, а ми не хочемо
20:25
Зеленський після зустрічі з Венсом: в Україні чекають на спецпосланника Трампа Келлога
20:24
Греція підтримала заходи щодо збільшення витрат на оборону
20:18
Прем’єр Норвегії розкритикував промову віцепрезидента США у Мюнхені
20:07
З Росії у Сирію прилетіли останні банкноти з Асадом
19:54
Будівництво вугільних електростанцій у Китаї досягло найвищого рівня за 10 років
Усі новини...
Реклама:
Реклама: