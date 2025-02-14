Зеленський після зустрічі з Венсом: в Україні чекають на спецпосланника Трампа Келлога
Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом заявив, що команди продовжать працювати над документом, а в Україні чекатимуть на спецпосланника президента США з питань Росії та України Кіта Келлога.
Джерело: Зеленський у соцмережах після зустрічі з Венсом у Мюнхені 14 лютого
Дослівно: "Провів хорошу зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вдячний йому та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник генерал Кіт Келлог.
Наші команди продовжать роботу над документом. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях".
Деталі: За словами Зеленського, Україна готова якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру.
Президент доддав, що щиро цінує рішучість Трампа, яка "може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки".
Нагадаємо:
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Вашингтон прагне досягти довготривалого врегулювання війни.