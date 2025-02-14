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Зеленский после встречи с Вэнсом: в Украине ждут спецпосланника Трампа Келлога

Алена МазуренкоПятница, 14 февраля 2025, 20:25
Зеленский после встречи с Вэнсом: в Украине ждут спецпосланника Трампа Келлога
фото из соцсетей Зеленского

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом заявил, что команды продолжат работать над документом, а в Украине будут ждать спецпосланника президента США по вопросам России и Украины Кита Келлога.

Источник: Зеленский в соцсетях после встречи с Вэнсом в Мюнхене 14 февраля

Дословно: "Провел хорошую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Благодарен ему и всей его команде за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель генерал Кит Келлог.

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Наши команды продолжат работу над документом. Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах".

Детали: По словам Зеленского, Украина готова как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру.

Президент добавил, что искренне ценит решимость Трампа, которая "может помочь остановить войну и обеспечить Украине справедливость и гарантии безопасности".

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Напомним:

  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Вашингтон стремится достичь долговременного урегулирования войны.

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