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Повітряні сили знищили пункт запуску дронів на Курщині

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 лютого 2025, 20:42
Повітряні сили знищили пункт запуску дронів на Курщині
Скриншот з відео Генштабу ЗСУ

Повітряні сили 13 лютого знищили в Курській області взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, який використовувався для запуску дронів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Учора Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по ворожому військовому об’єкту поблизу села Єлизаветівка Курської області. У результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, який використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області".

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Деталі: У Генштабі зазначають, що цей удар став частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника. 

втрати у війніГенштабКурська область Повітряні сили ЗСУ
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