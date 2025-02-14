Воздушные силы уничтожили пункт запуска дронов в Курской области

Воздушные силы 13 февраля уничтожили в Курской области взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по вражескому военному объекту вблизи села Елизаветовка Курской области. В результате удара был уничтожен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, которые атаковали украинских защитников в Сумской области".

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Детали: В Генштабе отмечают, что этот удар стал частью системных мероприятий Вооруженных Сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника.