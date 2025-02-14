Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Воздушные силы уничтожили пункт запуска дронов в Курской области

Татьяна ОлейникПятница, 14 февраля 2025, 20:42
Воздушные силы уничтожили пункт запуска дронов в Курской области
Скриншот из видео Генштаба ВСУ

Воздушные силы 13 февраля уничтожили в Курской области взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по вражескому военному объекту вблизи села Елизаветовка Курской области. В результате удара был уничтожен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, которые атаковали украинских защитников в Сумской области".

Реклама:

Детали: В Генштабе отмечают, что этот удар стал частью системных мероприятий Вооруженных Сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника.

потери в войнеГенштабКурская область Воздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вэнс - Зеленскому: Мы хотим прочного мира, который не приведет к конфликту через несколько лет
Писториус резко ответил вице-президенту США на его критику демократии в ЕС
Вице-президент США: Америка не будет помогать Европе, потому что та борется с пропагандой
Правительство запретило направлять на ВВК людей с инвалидностью
фотоСБУ показала обломки российского дрона, который атаковал ЧАЭС
Глава МВД: На ЧАЭС разбирают защитное покрытие арки над саркофагом
Все новости...
потери в войне
Сырский: Потери россиян на Курщине – около 20 тысяч убитыми
В Украину вернули тела 757 павших воинов
ВСУ за сутки обезвредили 1 200 оккупантов и 81 артсистему
Последние новости
21:52
Владелец Prom.UA и Vchasno.ua инвестировал в стартап по защите интеллектуальной собственности
21:28
Супруги из Германии, которые убили украинок для похищения младенца, обжаловали пожизненный приговор
21:17
Как любили Наполеон, Симоненко, Роден: подборка любовных писем известных людей
21:14
Американский сенатор Грэм предлагает альтернативу вступления Украины в НАТО
21:10
фотоИз оккупации удалось вернуть 8 украинских детей
21:09
Сырский: Потери россиян на Курщине – около 20 тысяч убитыми
21:06
Глава МИД Британии сообщил, как говорил с Вэнсом об Украине
20:55
Гераскевич выиграл первое в карьере золото на Кубке Европы по скелетону
20:52
Мелони осудила Марию Захарову, которая оскорбила президента Италии
20:43
В Минэнерго США произошли массовые увольнения после визита людей Маска - Reuters
Все новости...
Реклама:
Реклама: