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Сирський: Втрати росіян на Курщині – близько 20 тисяч убитими

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 лютого 2025, 21:09
Сирський: Втрати росіян на Курщині – близько 20 тисяч убитими
ФОТО ІЗ FACEBOOK ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що загальні втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб, із них – близько 20 тисяч – убитими.

Джерело: Сирський в соцмережах

Деталі: Головком відвідав на Сумщині та нагородив відзнаками бригади Десантно-штурмових військ, а також підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед них, за словами Сирського, ті, хто відбивають російські штурми на Курщині та самі проводять результативні наступальні дії.

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фото із Facebook головнокомандувача зсу

Пряма мова: "Завдяки цим воїнам наш фронтир на півночі міцний. Завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці. Так, загальні втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб, із них – близько 20 тисяч – убитими".

Сирськийвтрати у війніКурська область
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