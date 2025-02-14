Сирський: Втрати росіян на Курщині – близько 20 тисяч убитими

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що загальні втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб, із них – близько 20 тисяч – убитими.

Джерело: Сирський в соцмережах

Деталі: Головком відвідав на Сумщині та нагородив відзнаками бригади Десантно-штурмових військ, а також підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед них, за словами Сирського, ті, хто відбивають російські штурми на Курщині та самі проводять результативні наступальні дії.

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фото із Facebook головнокомандувача зсу

Пряма мова: "Завдяки цим воїнам наш фронтир на півночі міцний. Завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці. Так, загальні втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб, із них – близько 20 тисяч – убитими".