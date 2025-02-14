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Сырский: Потери россиян на Курщине – около 20 тысяч убитыми

Татьяна ОлейникПятница, 14 февраля 2025, 21:09
Сырский: Потери россиян на Курщине – около 20 тысяч убитыми
ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них – около 20 тысяч – убитыми.

Источник: Сырский в соцсетях

Детали: Главком посетил на Сумщине и наградил отличиями бригады Десантно-штурмовых войск, а также подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди них, по словам Сырского, те, кто отражают российские штурмы на Курщине и сами проводят результативные наступательные действия.

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ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ

Прямая речь: "Благодаря этим воинам наш фронтир на севере крепкий. Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. Так, общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них – около 20 тысяч – убитыми".

Сырскийпотери в войнеКурская область
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