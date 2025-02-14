Сырский: Потери россиян на Курщине – около 20 тысяч убитыми
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них – около 20 тысяч – убитыми.
Источник: Сырский в соцсетях
Детали: Главком посетил на Сумщине и наградил отличиями бригады Десантно-штурмовых войск, а также подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди них, по словам Сырского, те, кто отражают российские штурмы на Курщине и сами проводят результативные наступательные действия.
Прямая речь: "Благодаря этим воинам наш фронтир на севере крепкий. Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. Так, общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них – около 20 тысяч – убитыми".