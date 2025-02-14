Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Подружжя з Німеччини, яке вбило українок задля викрадення немовляти, оскаржило довічний вирок

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 лютого 2025, 21:28
Подружжя з Німеччини, яке вбило українок задля викрадення немовляти, оскаржило довічний вирок
Ілюстративне фото - Getty Images

Німецьке подружжя, засуджене земельним судом міста Маннгейм за убивство двох українок з метою викрадення новонародженої дитини до довічного увʼязнення, оскаржила вирок.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: У суді заявили, що 45-річна підсудна та її 43-річний чоловік, засуджені до довічного ув'язнення, подали апеляцію на вирок. Наразі дата розгляду апеляції не уточнюється.

Реклама:

Минулого місяця пара зізналася у вбивстві 27-річної українки та її 51-річної матері з метою викрадення п'ятитижневої дитини молодшої жінки.

Вони пояснили в суді це тим, що після кількох викиднів і невдалого лікування від безпліддя задумали викрасти новонароджену дівчинку і видати її за свою доньку.

За словами прокурорів, подружжя навмисно обрало своєю мішенню біженців з України, приєднавшись до групи в Telegram, щоб запропонувати допомогу з перекладом.

РЕКЛАМА:

Молодша українка жила з матір'ю і дитиною в гуртожитку для біженців у південно-західному німецькому місті Віслох, коли вона познайомилася з цією парою.

6 березня 2024 року вони нібито дали двом українським біженкам заспокійливе в ресторані, після чого чоловік убив їх тупим предметом у двох різних місцях. Вони втопили тіло бабусі в озері, а тіло матері підпалили перед тим, як поїхати додому з дитиною.

Тіло 27-річної жінки було знайдено перехожим на березі Рейну наступного дня, а 13 березня поліція заарештувала подружжя і знайшла дитину. Немовля повернули в Україну, дитина перебуває під опікою своєї тітки.

Німеччинавбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
WSJ: Україна, можливо, збила влітку свій F-16 через "надмірну обережність США"
Саудівська Аравія погодилася на проведення саміту між Трампом та Путіним на своїй території
Венс – Зеленському: Ми хочемо міцного миру, який не призведе до конфлікту через кілька років
Пісторіус різко відповів віцепрезиденту США на його критику демократії в ЄС
Віцепрезидент США: Америка не допомагатиме Європі, бо та бореться з пропагандою
Уряд заборонив направляти на ВЛК людей з інвалідністю
Усі новини...
Німеччина
Пісторіус різко відповів віцепрезиденту США на його критику демократії в ЄС
Німецька компанія планує вдвічі збільшити виробництво дронів в Україні
Міністр оборони Німеччини: Путін залишатиметься загрозою для Європи навіть після мирної угоди
Останні новини
01:45
Венс звинуватив WSJ у перекручуванні його слів про відправку американських військ в Україну
01:01
Зеленський готовий зустрітися з Путіним лише за умов сильної позиції України – Єрмак
00:34
Зеленський і Макрон обговорили гарантії безпеки та спільну стратегію для наближення миру
00:15
У Румунії відповіли Венсу, який критикує перенесення президентських виборів
23:54
боксДенис Берінчик – Кейшон Девіс: усе про бій за титул чемпіона світу
23:46
Удар Росії по ЧАЕС: рятувальники локалізували займання обшивки укриття
23:27
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 99 боїв
23:15
Новини економіки 14 лютого: Обмеження цін на ліки та передача повноважень КРАІЛ Мінцифрі
22:57
WSJ: Україна, можливо, збила влітку свій F-16 через "надмірну обережність США"
22:50
Білий дім обмежив доступ для АР, яке не називає Мексиканську затоку "Американською"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: