Супруги из Германии, которые убили украинок для похищения младенца, обжаловали пожизненный приговор

Немецкие супруги, осужденные земельным судом города Маннгейм за убийство двух украинок с целью похищения новорожденного ребенка к пожизненному заключению, обжаловали приговор.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: В суде заявили, что 45-летняя подсудимая и ее 43-летний муж, приговоренные к пожизненному заключению, подали апелляцию на приговор. На данный момент дата рассмотрения апелляции не уточняется.

Реклама:

В прошлом месяце пара призналась в убийстве 27-летней украинки и ее 51-летней матери с целью похищения пятинедельного ребенка младшей женщины.

Они объяснили в суде это тем, что после нескольких выкидышей и неудачного лечения от бесплодия задумали похитить новорожденную девочку и выдать ее за свою дочь.

По словам прокуроров, супруги намеренно выбрали своей мишенью беженцев из Украины, присоединившись к группе в Telegram, чтобы предложить помощь с переводом.

РЕКЛАМА:

Младшая украинка жила с матерью и ребенком в общежитии для беженцев в юго-западном немецком городе Вислох, когда она познакомилась с этой парой.

6 марта 2024 года они якобы дали двум украинским беженкам успокоительное в ресторане, после чего мужчина убил их тупым предметом в двух разных местах. Они утопили тело бабушки в озере, а тело матери подожгли перед тем, как поехать домой с ребенком.

Тело 27-летней женщины было найдено прохожим на берегу Рейна на следующий день, а 13 марта полиция арестовала супругов и нашла ребенка. Младенца вернули в Украину, ребенок находится под опекой своей тети.