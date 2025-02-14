Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Супруги из Германии, которые убили украинок для похищения младенца, обжаловали пожизненный приговор

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 14 февраля 2025, 21:28
Супруги из Германии, которые убили украинок для похищения младенца, обжаловали пожизненный приговор
Иллюстративное фото - Getty Images

Немецкие супруги, осужденные земельным судом города Маннгейм за убийство двух украинок с целью похищения новорожденного ребенка к пожизненному заключению, обжаловали приговор.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: В суде заявили, что 45-летняя подсудимая и ее 43-летний муж, приговоренные к пожизненному заключению, подали апелляцию на приговор. На данный момент дата рассмотрения апелляции не уточняется.

Реклама:

В прошлом месяце пара призналась в убийстве 27-летней украинки и ее 51-летней матери с целью похищения пятинедельного ребенка младшей женщины.

Они объяснили в суде это тем, что после нескольких выкидышей и неудачного лечения от бесплодия задумали похитить новорожденную девочку и выдать ее за свою дочь.

По словам прокуроров, супруги намеренно выбрали своей мишенью беженцев из Украины, присоединившись к группе в Telegram, чтобы предложить помощь с переводом.

РЕКЛАМА:

Младшая украинка жила с матерью и ребенком в общежитии для беженцев в юго-западном немецком городе Вислох, когда она познакомилась с этой парой.

6 марта 2024 года они якобы дали двум украинским беженкам успокоительное в ресторане, после чего мужчина убил их тупым предметом в двух разных местах. Они утопили тело бабушки в озере, а тело матери подожгли перед тем, как поехать домой с ребенком.

Тело 27-летней женщины было найдено прохожим на берегу Рейна на следующий день, а 13 марта полиция арестовала супругов и нашла ребенка. Младенца вернули в Украину, ребенок находится под опекой своей тети.

Германияубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вэнс - Зеленскому: Мы хотим прочного мира, который не приведет к конфликту через несколько лет
Писториус резко ответил вице-президенту США на его критику демократии в ЕС
Вице-президент США: Америка не будет помогать Европе, потому что та борется с пропагандой
Правительство запретило направлять на ВВК людей с инвалидностью
фотоСБУ показала обломки российского дрона, который атаковал ЧАЭС
Глава МВД: На ЧАЭС разбирают защитное покрытие арки над саркофагом
Все новости...
Германия
Писториус резко ответил вице-президенту США на его критику демократии в ЕС
Немецкая компания планирует вдвое увеличить производство дронов в Украине
Министр обороны Германии: Путин будет оставаться угрозой для Европы даже после мирного соглашения
Последние новости
22:21
Саудовская Аравия согласилась на проведение саммита между Трампом и Путиным на своей территории
22:18
хоккей"Сокол" в матче лидеров чемпионата Украины дожал в овертайме "Киев Кэпиталз", "Шторм" одолел "Кременчуг"
21:52
Владелец Prom.UA и Vchasno.ua инвестировал в стартап по защите интеллектуальной собственности
21:28
Супруги из Германии, которые убили украинок для похищения младенца, обжаловали пожизненный приговор
21:17
Как любили Наполеон, Симоненко, Роден: подборка любовных писем известных людей
21:14
Американский сенатор Грэм предлагает альтернативу вступления Украины в НАТО
21:10
фотоИз оккупации удалось вернуть 8 украинских детей
21:09
Сырский: Потери россиян на Курщине – около 20 тысяч убитыми
21:06
Глава МИД Британии сообщил, как говорил с Вэнсом об Украине
20:55
Гераскевич выиграл первое в карьере золото на Кубке Европы по скелетону
Все новости...
Реклама:
Реклама: