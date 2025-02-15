Кремль боїться, що росіяни побачать у Трампі сильного лідера – ISW

Російське керівництво наказало державним та проурядовим ЗМІ висвітлювати телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і правителем Росії Володимиром Путіним як ініціативу та дипломатичну перемогу Кремля.

Джерело: ISW

Дослівно: "Російське видання "Медуза" повідомило, що Кремль дав вказівку російським державним і проурядовим ЗМІ висвітлювати телефонну розмову Трампа та Путіна від 12 лютого як "ініціативу і перемогу Путіна" та рідше згадувати ім’я Трампа у висвітленні цієї розмови та інших подій".

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Деталі: Повідомляється, що Кремль стурбований тим, що росіяни можуть почати сприймати Трампа як більш активного та рішучого лідера, ніж Путіна. У зв’язку з цим російський уряд дав вказівку пропагандистським ЗМІ наголошувати на ролі Путіна як головного ініціатора переговорів та не створювати "помилкових, надмірно оптимістичних очікувань" щодо можливого мирного врегулювання війни в Україні.

У своєму звіті аналітики ISW зазначають, що Кремль не хоче, щоб російська громадськість сприймала Трампа як "сильного лідера, здатного змінити ситуацію", а Путіна – як пасивного або слабкого політика у порівнянні з ним.

Дослівно: "Раніше російський інформаційний простір зображував Трампа як прагматичного лідера, з яким Росія може працювати. Проте Кремль, можливо, намагається негативно змінити сприйняття Трампа російською громадськістю, щоб підкреслити силу і владу Путіна на тлі повідомлень про можливі майбутні мирні переговори".

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Ключові висновки ISW за 14 лютого: