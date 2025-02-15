Кремль боїться, що росіяни побачать у Трампі сильного лідера – ISW
Російське керівництво наказало державним та проурядовим ЗМІ висвітлювати телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і правителем Росії Володимиром Путіним як ініціативу та дипломатичну перемогу Кремля.
Джерело: ISW
Дослівно: "Російське видання "Медуза" повідомило, що Кремль дав вказівку російським державним і проурядовим ЗМІ висвітлювати телефонну розмову Трампа та Путіна від 12 лютого як "ініціативу і перемогу Путіна" та рідше згадувати ім’я Трампа у висвітленні цієї розмови та інших подій".
Деталі: Повідомляється, що Кремль стурбований тим, що росіяни можуть почати сприймати Трампа як більш активного та рішучого лідера, ніж Путіна. У зв’язку з цим російський уряд дав вказівку пропагандистським ЗМІ наголошувати на ролі Путіна як головного ініціатора переговорів та не створювати "помилкових, надмірно оптимістичних очікувань" щодо можливого мирного врегулювання війни в Україні.
У своєму звіті аналітики ISW зазначають, що Кремль не хоче, щоб російська громадськість сприймала Трампа як "сильного лідера, здатного змінити ситуацію", а Путіна – як пасивного або слабкого політика у порівнянні з ним.
Дослівно: "Раніше російський інформаційний простір зображував Трампа як прагматичного лідера, з яким Росія може працювати. Проте Кремль, можливо, намагається негативно змінити сприйняття Трампа російською громадськістю, щоб підкреслити силу і владу Путіна на тлі повідомлень про можливі майбутні мирні переговори".
Ключові висновки ISW за 14 лютого:
- Президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрілися 14 лютого на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
- Повідомляється, що після телефонної розмови Трампа та Путіна 12 лютого Кремль наказав російським ЗМІ, пов’язаним з урядом, зменшити кількість повідомлень про президента США Дональда Трампа та зображати правителя Росії Володимира Путіна як сильного і рішучого лідера.
- Після телефонної розмови Трампа та Путіна 12 лютого російські офіційні особи та суб’єкти інформаційного простору не посилили російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб зобразити президента України Володимира Зеленського як нелегітимного лідера.
- Російський безпілотник "Шахед" завдав удару по захисній споруді Чорнобильської атомної електростанції 14 лютого.
- Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія, можливо, готується розпочати посилені наступальні операції на півночі України або атакувати східний фланг НАТО у 2026 році.
- Українські війська просунулися вперед у Курській області та поблизу Курахового, а російські війська – у Курській області та поблизу Вовчанська, Лимана, Курахового та Покровська.
- Повідомляється, що Росія активізує зусилля з примусу мобілізованих і призовників до підписання контрактів із Міністерством оборони РФ.