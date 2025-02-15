Кремль боится, что россияне увидят в Трампе сильного лидера – ISW

Российское руководство приказало государственным и проправительственным СМИ освещать телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным как инициативу и дипломатическую победу Кремля.

Источник: ISW

Дословно: "Российское издание "Медуза" сообщило, что Кремль дал указание российским государственным и проправительственным СМИ освещать телефонный разговор Трампа и Путина от 12 февраля как "инициативу и победу Путина" и реже упоминать имя Трампа в освещении этого разговора и других событий".

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Детали: Сообщается, что Кремль обеспокоен тем, что россияне могут начать воспринимать Трампа как более активного и решительного лидера, чем Путин. В связи с этим российское правительство дало указание пропагандистским СМИ подчеркивать роль Путина как главного инициатора переговоров и не создавать "ложных, чрезмерно оптимистичных ожиданий" относительно возможного мирного урегулирования войны в Украине.

В своем отчете аналитики ISW отмечают, что Кремль не хочет, чтобы российская общественность воспринимала Трампа как "сильного лидера, способного изменить ситуацию", а Путина – как пассивного или слабого политика по сравнению с ним.

Дословно: "Ранее российское информационное пространство изображало Трампа как прагматичного лидера, с которым Россия может работать. Однако Кремль, возможно, пытается негативно изменить восприятие Трампа российской общественностью, чтобы подчеркнуть силу и власть Путина на фоне сообщений о возможных будущих мирных переговорах".

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Ключевые выводы ISW за 14 февраля: