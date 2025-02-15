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Кремль боится, что россияне увидят в Трампе сильного лидера – ISW

Иван ДьяконовСуббота, 15 февраля 2025, 05:15
Кремль боится, что россияне увидят в Трампе сильного лидера – ISW
Владимир Путин. Фото: Getty Images

Российское руководство приказало государственным и проправительственным СМИ освещать телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным как инициативу и дипломатическую победу Кремля.

Источник: ISW 

Дословно: "Российское издание "Медуза" сообщило, что Кремль дал указание российским государственным и проправительственным СМИ освещать телефонный разговор Трампа и Путина от 12 февраля как "инициативу и победу Путина" и реже упоминать имя Трампа в освещении этого разговора и других событий".

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Детали: Сообщается, что Кремль обеспокоен тем, что россияне могут начать воспринимать Трампа как более активного и решительного лидера, чем Путин. В связи с этим российское правительство дало указание пропагандистским СМИ подчеркивать роль Путина как главного инициатора переговоров и не создавать "ложных, чрезмерно оптимистичных ожиданий" относительно возможного мирного урегулирования войны в Украине.

В своем отчете аналитики ISW отмечают, что Кремль не хочет, чтобы российская общественность воспринимала Трампа как "сильного лидера, способного изменить ситуацию", а Путина – как пассивного или слабого политика по сравнению с ним.

Дословно: "Ранее российское информационное пространство изображало Трампа как прагматичного лидера, с которым Россия может работать. Однако Кремль, возможно, пытается негативно изменить восприятие Трампа российской общественностью, чтобы подчеркнуть силу и власть Путина на фоне сообщений о возможных будущих мирных переговорах".

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Ключевые выводы ISW за 14 февраля:

  • Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретились 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
  • Сообщается, что после телефонного разговора Трампа и Путина 12 февраля Кремль приказал российским СМИ, связанным с правительством, уменьшить количество сообщений о президенте США Дональде Трампе и изображать правителя России Владимира Путина как сильного и решительного лидера.
  • После телефонного разговора Трампа и Путина 12 февраля российские официальные лица и субъекты информационного пространства не усилили российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы изобразить президента Украины Владимира Зеленского как нелегитимного лидера.
  • Российский беспилотник "Шахед" нанес удар по защитному сооружению Чернобыльской атомной электростанции 14 февраля.
  • Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия, возможно, готовится начать усиленные наступательные операции на севере Украины или атаковать восточный фланг НАТО в 2026 году.
  • Украинские войска продвинулись вперед в Курской области и вблизи Курахово, а российские войска – в Курской области и вблизи Волчанска, Лимана, Курахово и Покровска.
  • Сообщается, что Россия активизирует усилия по принуждению мобилизованных и призывников к подписанию контрактов с Министерством обороны РФ.

ISWПутинпереговорыСМИ
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