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Орбан порівняв війну в Україні з "Афганістаном" для ЄС

Іван Д'яконовСубота, 15 лютого 2025, 06:28
Орбан порівняв війну в Україні з Афганістаном для ЄС
Віктор Орбан. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні може стати для ЄС такою ж виснажливою та безвихідною операцією, як війна США в Афганістані, з якої "немає виходу".

Джерело: Орбан в інтервʼю Такеру Карлсону, Politico

Деталі: Орбан заявив, що ЄС уже витратив сотні мільярдів євро на підтримку України, і якщо ситуація не зміниться, війна стане затяжним тягарем для європейських країн.

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"Якщо президент [Дональд] Трамп не зможе знайти рішення, ця війна може легко стати Афганістаном для Європейського Союзу", – сказав Орбан, порівнюючи ситуацію в Україні з 20-річною військовою операцією США в Афганістані.

"Нескінченна війна, нескінченний конфлікт, з якого немає виходу, який поглинає енергію, людські життя, гроші, все. Руйнує рамки нормального життя для Європейського Союзу. ... Ми в серйозній небезпеці", – заявив Орбан, продовжуючи своє порівняння.

Голова угорського уряду також повторив наратив Кремля про те, що Росія розпочала війну, щоб не допустити вступу України до НАТО. Він також заявив, що ситуація на полі бою складається на користь Росії.

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Пряма мова Орбана: "Складність полягає в тому, як переконати росіян припинити війну, в той час, як росіяни, по суті, перемагають".

Деталі: Орбан – один із небагатьох європейських лідерів, який зберігає дружні відносини з Кремлем і неодноразово блокував санкції проти Росії. Його позиція часто критикується європейськими партнерами як деструктивна для єдності ЄС у питанні підтримки України.

Орбанросійсько-українська війнапереговори
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