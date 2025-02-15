Орбан сравнил войну в Украине с "Афганистаном" для ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине может стать для ЕС такой же изнурительной и безвыходной операцией, как война США в Афганистане, из которой "нет выхода".

Источник: Орбан в интервью Такеру Карлсону, Politico

Детали: Орбан заявил, что ЕС уже потратил сотни миллиардов евро на поддержку Украины, и если ситуация не изменится, война станет затяжным бременем для европейских стран.

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"Если президент [Дональд] Трамп не сможет найти решение, эта война может легко стать Афганистаном для Европейского Союза", – сказал Орбан, сравнивая ситуацию в Украине с 20-летней военной операцией США в Афганистане.

"Бесконечная война, бесконечный конфликт, из которого нет выхода, который поглощает энергию, человеческие жизни, деньги, все. Разрушает рамки нормальной жизни для Европейского Союза. ... Мы в серьезной опасности", – заявил Орбан, продолжая свое сравнение.

Глава венгерского правительства также повторил нарратив Кремля о том, что Россия начала войну, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. Он также заявил, что ситуация на поле боя складывается в пользу России.

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Прямая речь Орбана: "Сложность заключается в том, как убедить россиян прекратить войну, в то время, как россияне, по сути, побеждают".

Детали: Орбан – один из немногих европейских лидеров, который сохраняет дружеские отношения с Кремлем и неоднократно блокировал санкции против России. Его позиция часто критикуется европейскими партнерами как деструктивная для единства ЕС в вопросе поддержки Украины.