Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Орбан сравнил войну в Украине с "Афганистаном" для ЕС

Иван ДьяконовСуббота, 15 февраля 2025, 06:28
Орбан сравнил войну в Украине с Афганистаном для ЕС
Виктор Орбан. Фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине может стать для ЕС такой же изнурительной и безвыходной операцией, как война США в Афганистане, из которой "нет выхода".

Источник: Орбан в интервью Такеру Карлсону, Politico

Детали: Орбан заявил, что ЕС уже потратил сотни миллиардов евро на поддержку Украины, и если ситуация не изменится, война станет затяжным бременем для европейских стран.

Реклама:

"Если президент [Дональд] Трамп не сможет найти решение, эта война может легко стать Афганистаном для Европейского Союза", – сказал Орбан, сравнивая ситуацию в Украине с 20-летней военной операцией США в Афганистане.

"Бесконечная война, бесконечный конфликт, из которого нет выхода, который поглощает энергию, человеческие жизни, деньги, все. Разрушает рамки нормальной жизни для Европейского Союза. ... Мы в серьезной опасности", – заявил Орбан, продолжая свое сравнение.

Глава венгерского правительства также повторил нарратив Кремля о том, что Россия начала войну, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. Он также заявил, что ситуация на поле боя складывается в пользу России.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Орбана: "Сложность заключается в том, как убедить россиян прекратить войну, в то время, как россияне, по сути, побеждают".

Детали: Орбан – один из немногих европейских лидеров, который сохраняет дружеские отношения с Кремлем и неоднократно блокировал санкции против России. Его позиция часто критикуется европейскими партнерами как деструктивная для единства ЕС в вопросе поддержки Украины.

Орбанроссийско-украинская войнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Украине будет чрезвычайно сложно выжить без военной поддержки США
Смертельное ДТП на Киевщине: один человек погиб, трое – в больнице
WSJ: Украина, возможно, сбила летом свой F-16 из-за "чрезмерной осторожности США"
Саудовская Аравия согласилась на проведение саммита между Трампом и Путиным на своей территории
Вэнс - Зеленскому: Мы хотим прочного мира, который не приведет к конфликту через несколько лет
Писториус резко ответил вице-президенту США на его критику демократии в ЕС
Все новости...
Орбан
Орбан снова пригрозил ЕС ветировать санкции против РФ, если Украина не возобновит транзит газа
ЕС надеется решить вопрос с Орбаном, чтобы избежать блокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС
Туск об угрозах Орбана заблокировать санкции против РФ: Похоже на игру в команде Путина
Последние новости
08:00
Администрация Трампа уволила сотни сотрудников, которые контролировали ядерное оружие – CNN
07:16
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1180 оккупантов – Генштаб
07:03
Оккупационные власти Крыма принуждают детей изготавливать детали для российского оружия – ЦНС
06:28
Орбан сравнил войну в Украине с "Афганистаном" для ЕС
05:15
Кремль боится, что россияне увидят в Трампе сильного лидера – ISW
04:01
Зеленский: Украине будет чрезвычайно сложно выжить без военной поддержки США
03:03
Макрон: Только украинцы могут вести дискуссии о прочном и длительном мире, мы поможем
02:28
Смертельное ДТП на Киевщине: один человек погиб, трое – в больнице
01:45
Вэнс обвинил WSJ в искажении его слов об отправке американских войск в Украину
01:01
Зеленский готов встретиться с Путиным только при условии сильной позиции Украины – Ермак
Все новости...
Реклама:
Реклама: