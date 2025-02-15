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За добу Сили оборони України знищили 1180 окупантів – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 15 лютого 2025, 07:16
За добу Сили оборони України знищили 1180 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 180 окупантів та понад 200 одиниць техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 856 660 (+1 180) осіб;
  • танків – 10 068 (+11) од;
  • бойових броньованих машин – 20 927 (+17) од;
  • артилерійських систем – 23 174 (+59) од;
  • РСЗВ – 1 283 (+1);
  • Засоби ППО – 1067 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 341 (+117) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37 379 (+127) од;
  • Спеціальної техніки – 3747 (+2).

Дані уточнюються.

втрати у війніРосіяЗбройні сили РосіїГенштаб
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