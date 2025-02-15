За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1180 оккупантов – Генштаб
Суббота, 15 февраля 2025, 07:16
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России - за минувшие сутки отминусовали 1 180 оккупантов и более 200 единиц техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 856 660 (+1 180) человек;
- танков – 10 068 (+11) ед;
- боевых бронированных машин – 20 927 (+17) ед;
- артиллерийских систем – 23 174 (+59) ед;
- РСЗВ – 1 283 (+1);
- Средства ПВО – 1067 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 341 (+117) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 37 379 (+127) ед;
- Специальной техники – 3747 (+2).
Данные уточняются.