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За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1180 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовСуббота, 15 февраля 2025, 07:16
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1180 оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России - за минувшие сутки отминусовали 1 180 оккупантов и более 200 единиц техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 856 660 (+1 180) человек;
  • танков – 10 068 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин – 20 927 (+17) ед;
  • артиллерийских систем – 23 174 (+59) ед;
  • РСЗВ – 1 283 (+1);
  • Средства ПВО – 1067 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 341 (+117) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37 379 (+127) ед;
  • Специальной техники – 3747 (+2).

Данные уточняются.

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