Росія запустила по Україні 70 дронів: жоден не досягнув цілі

Від вечора 14 лютого росіяни атакували Україну 70-ма безпілотниками різних типів; 33 БПЛА вдалося знищити, ще 37 БПЛА були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У ніч на 15 лютого 2025 року (із 20.30 14 лютого) противник атакував 70-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Чауда — Крим.

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Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Деталі: Для збиття повітряного нападу залучали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та сил оборони України.