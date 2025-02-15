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Россия запустила по Украине 70 дронов: ни один не достиг цели

Алена МазуренкоСуббота, 15 февраля 2025, 09:03
Россия запустила по Украине 70 дронов: ни один не достиг цели
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

С вечера 14 февраля россияне атаковали Украину 70-ю беспилотниками различных типов; 33 БПЛА удалось уничтожить, еще 37 БПЛА были локально потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС: "В ночь на 15 февраля 2025 года (с 20.30 14 февраля) противник атаковал 70-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым.

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По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 33-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

37 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)".

Детали: Для сбивания воздушного нападения привлекали подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

воздушная тревогабеспилотникиВоздушные силы ВСУ
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