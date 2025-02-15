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Зеленський каже, що Путін хоче переговорів, аби накопичити сили РФ і зняти санкції

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Субота, 15 лютого 2025, 09:31
Зеленський каже, що Путін хоче переговорів, аби накопичити сили РФ і зняти санкції
Зеленський, фото: ОП

Український президент Володимир Зеленський визнав, що очільник Кремля Володимир Путін хоче почати мирні переговори, але мета правителя РФ – угода про припинення вогню, щоб знову накопичити сили.

Джерело: Зеленський у інтерв’ю NBC News у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський заявив, що мета участі Путіна в переговорах – не закінчення війни, а укладення угоди про припинення вогню. 

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За його словами, ця угода допоможе зняти з Росії міжнародні санкції й дозволить їй перегрупуватися.

"Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню і так далі", – зазначив український президент.

У цьому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що Україні буде "дуже важко" вижити без військової підтримки США у війні проти Росії.

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13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.

Зазначимо, прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Росія буде "реінтегрована" у світову економіку та європейську енергетичну систему, як тільки буде досягнути мирна угода й закінчиться російсько-українська війна.

ЗеленськийПутінпереговори
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