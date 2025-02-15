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Зеленский говорит, что Путин хочет переговоров, чтобы накопить силы РФ и снять санкции

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоСуббота, 15 февраля 2025, 09:31
Зеленский говорит, что Путин хочет переговоров, чтобы накопить силы РФ и снять санкции
Зеленский, фото: ОП

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что глава Кремля Владимир Путин хочет начать мирные переговоры, но цель правителя РФ - соглашение о прекращении огня, чтобы снова накопить силы.

Источник: Зеленский в интервью NBC News в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, "Европейская правда"

Детали: Зеленский заявил, что цель участия Путина в переговорах – не окончание войны, а заключение соглашения о прекращении огня.

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По его словам, это соглашение поможет снять с России международные санкции и позволит ей перегруппироваться.

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее", – отметил украинский президент.

В этом же интервью Зеленский заявил, что Украине будет "очень трудно" выжить без военной поддержки США в войне против России.

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13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.

Отметим, премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Россия будет "реинтегрирована " в мировую экономику и европейскую энергетическую систему, как только будет достигнуто мирное соглашение и закончится российско-украинская война.

ЗеленскийПутинпереговоры
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