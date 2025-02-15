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ЗМІ: Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до ЄС через питання нацменшин

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Субота, 15 лютого 2025, 10:10
ЗМІ: Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до ЄС через питання нацменшин
Фото: Getty Images

Журналісти польського ЗМІ дізналися, що Угорщина заблокувала відкриття першого кластера перемовин щодо членства України в Європейському Союзі "Основи", який стосується верховенства права.

Джерело: польський мовник RMF24, який поспілкувався із дипломатом ЄС, "Європейська правда"

Деталі: Як пише мовник, польське головування представило у п'ятницю, 14 лютого, лист з умовами відкриття кластеру "Основи", який буде надіслано Україні.

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Йдеться про підготовку та прийняття двох дорожніх карт. Одна з них має стосуватися плану реформ у сфері верховенства права, а інша – реформи державного управління.

Текст листа отримав широку підтримку країн ЄС, за винятком однієї делегації, а для його відправлення необхідна одностайність.

Польський мовник зазначив, що лише угорська делегація виступила проти ухвалення цього листа, вимагаючи, щоб Україна представила ще й план захисту національних меншин.

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Зазначається, що це може призвести до блокування відкриття першого кластера перемовин у квітні, адже до того часу мають ухвалити ще два процедурні рішення, кожне з яких можуть заблокувати.

Наприкінці січня інформували, що у керівництві ЄС вірять, що знайдуть спосіб домовитися з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб він не заблокував фактичний початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу.

Звернемо увагу, на початку лютого лідер фракції партії влади Угорщини "Фідес" Мате Кочиш заявив, що, за інформацією угорських спецслужб, Україна розгорнула кампанію з "очорнення" Орбана.

Після цього заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор прибув до Києва, щоб вимагати в української влади пояснень щодо нібито "наклепницької кампанії" проти Угорщини.

Міністерство закордонних справ України, своєю чергою, категорично відкинуло звинувачення угорської влади про нібито "кампанію дискредитації" з боку України. 

УгорщинаУкраїнаЄСпереговори
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