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СМИ: Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за вопроса нацменьшинств

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоСуббота, 15 февраля 2025, 10:10
СМИ: Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за вопроса нацменьшинств
Фото: Getty Images

Журналисты польского СМИ узнали, что Венгрия заблокировала открытие первого кластера переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе "Основы", который касается верховенства права.

Источник: польский вещатель RMF24, который пообщался с дипломатом ЕС, "Европейская правда"

Детали: Как пишет вещатель, польское председательство представило в пятницу, 14 февраля, письмо с условиями открытия кластера "Основы", которое будет направлено Украине.

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Речь идет о подготовке и принятии двух дорожных карт. Одна из них должна касаться плана реформ в сфере верховенства права, а другая – реформы государственного управления.

Текст письма получил широкую поддержку стран ЕС, за исключением одной делегации, а для его отправки необходимо единодушие.

Польский вещатель отметил, что только венгерская делегация выступила против принятия этого письма, требуя, чтобы Украина представила еще и план защиты национальных меньшинств.

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Отмечается, что это может привести к блокированию открытия первого кластера переговоров в апреле, ведь к тому времени должны принять еще два процедурных решения, каждое из которых могут заблокировать.

с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы он не заблокировал фактическое начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Обратим внимание, в начале февраля лидер фракции партии власти Венгрии "Фидес" Мате Кочиш заявил, что, по информации венгерских спецслужб, Украина развернула кампанию по "очернению " Орбана.

После этого заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Модьор прибыл в Киев, чтобы потребовать у украинских властей объяснений относительно якобы "клеветнической кампании" против Венгрии.

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, категорически отвергло обвинения венгерских властей о якобы "кампании дискредитации" со стороны Украины.

ВенгрияУкраинаЕСпереговоры
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