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Українські розвідники спалили розрахунок аеророзвідки окупантів

Альона Мазуренко Субота, 15 лютого 2025, 10:44
Українські розвідники спалили розрахунок аеророзвідки окупантів
скриншот

Українські розвідники у Запорізькій області спалили ворожий розрахунок аеророзвідки.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "Воїни підрозділів активних дій ГУР МО України на Запорізькому фронті завдали успішних ударів по розрахунку аеророзвідки російських окупантів.

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Сірого ранку загарбники виїхали в поле, щоб підняти в небо багатоцільовий БпЛА "Орлан".

Коли московити зупинились біля посадки і почали знімати чохли для запуску "орлана" – прилетів бадьорий касетний боєприпас, а контрольні удари здійснили майстри FPV-дронів ГУР МО України".

Деталі: Українські розвідники виявили ворожий екіпаж за допомогою безпілотника SHARK.

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розвідкаЗапорізька область
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