Українські розвідники спалили розрахунок аеророзвідки окупантів
Субота, 15 лютого 2025, 10:44
Українські розвідники у Запорізькій області спалили ворожий розрахунок аеророзвідки.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони
Дослівно: "Воїни підрозділів активних дій ГУР МО України на Запорізькому фронті завдали успішних ударів по розрахунку аеророзвідки російських окупантів.
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Сірого ранку загарбники виїхали в поле, щоб підняти в небо багатоцільовий БпЛА "Орлан".
Коли московити зупинились біля посадки і почали знімати чохли для запуску "орлана" – прилетів бадьорий касетний боєприпас, а контрольні удари здійснили майстри FPV-дронів ГУР МО України".
Деталі: Українські розвідники виявили ворожий екіпаж за допомогою безпілотника SHARK.
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