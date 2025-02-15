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Украинские разведчики сожгли расчет аэроразведки оккупантов

Алена МазуренкоСуббота, 15 февраля 2025, 10:44
Украинские разведчики сожгли расчет аэроразведки оккупантов
скриншот

Украинские разведчики в Запорожской области сожгли вражеский расчет аэроразведки.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "Воины подразделений активных действий ГУР МО Украины на Запорожском фронте нанесли успешные удары по расчету аэроразведки российских оккупантов.

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Серым утром захватчики выехали в поле, чтобы поднять в небо многоцелевой БпЛА "Орлан".

Когда московиты остановились возле посадки и начали снимать чехлы для запуска "орлана" - прилетел бодрый кассетный боеприпас, а контрольные удары осуществили мастера FPV-дронов ГУР МО Украины".

Детали: Украинские разведчики обнаружили вражеский экипаж с помощью беспилотника SHARK.

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разведкаЗапорожская область
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