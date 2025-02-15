Європа розробляє план відправлення своїх сил в Україну, торік була зустріч із Зеленським – AP

Торік у резиденції генсека НАТО за участі президента України Володимира Зеленського та представників інших країн Європи відбулася зустріч щодо розгортання військ країн-партнерів на території України.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Повідомляється, що у грудні 2024 року, після обрання Дональда Трампа президентом США група лідерів і міністрів зустрілася із Зеленським у резиденції генсека НАТО Марка Рютте в Брюсселі.

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Зокрема, на зустрічі були присутні представники Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Польщі та високопосадовці Євросоюсу.

Йшлося про пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона, висунуту на початку 2024 року, але тоді вона викликала критику.

У виданні відзначають, що якими будуть миротворчі сили, залежатиме від умов мирного договору й інших факторів.

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Зокрема, Італія має конституційні обмеження на використання своїх збройних сил.

Нідерландам потрібне зелене світло від парламенту, так само як і Німеччині, а Польща "проявляє обережність".

Міністр оборони Естонії Ханно Певклур сказав в інтерв'ю агентству, що "Ми перебуваємо на дуже ранній стадії".

За словами Певкура, незважаючи на те, що тривають різні дискусії і чутки, для європейських союзників "критично важливо" зрозуміти, як виглядатиме лінія зіткнення в Україні, перш ніж розробляти план.

Якщо Росія і Україна скоротять свої сили вздовж лінії фронту до "пари тисяч" з обох сторін, то "для Європи не буде проблемою також бути там", сказав Певкур, зазначивши, що це буде набагато складніше, якщо конфлікт все ще буде "кипіти".

Склад і роль сил буде визначатися типом мирної угоди, яка буде досягнута. Якщо Росія і Україна зможуть узгодити умови в ході переговорів, цілком ймовірно, що буде потрібно менше заходів безпеки і менший контингент.

Але експерти і чиновники попереджають, що за нинішніх умов європейці повинні розгорнути потужний і чисельний контингент, а не команду миротворців на кшталт "блакитних шоломів" ООН.

Також необхідна підготовка українських солдатів і інвестиції в українську оборонну промисловість, заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Характер мирної угоди визначатиме чисельність і розташування європейського контингенту. Зеленський наполягає на чисельності щонайменше від 100 000 до 150 000 військовослужбовців. У ЗМІ з'явилися припущення про 30 000-40 000 військовослужбовців. Дипломати і чиновники не підтвердили жодної з цих цифр.

Однак майже всі погоджуються з тим, що певна "американська підтримка" є необхідною. У середу в штаб-квартирі НАТО міністр оборони США Піт Гегсет почав описувати умови, за яких США можуть погодитися на введення сил, які допоможуть надати Україні "надійні гарантії безпеки, щоб війна не розпочалася знову", але про американських військових не йдеться.