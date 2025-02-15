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Европа разрабатывает план отправки своих сил в Украину, в прошлом году была встреча с Зеленским – AP

Алена МазуренкоСуббота, 15 февраля 2025, 11:34
Европа разрабатывает план отправки своих сил в Украину, в прошлом году была встреча с Зеленским – AP
иллюстративное фото со страницы Генштаба

В прошлом году в резиденции генсека НАТО при участии президента Украины Владимира Зеленского и представителей других стран Европы состоялась встреча по развертыванию войск стран-партнеров на территории Украины.

Источник: The Associated Press

Детали: Сообщается, что в декабре 2024 года, после избрания Дональда Трампа президентом США группа лидеров и министров встретилась с Зеленским в резиденции генсека НАТО Марка Рютте в Брюсселе.

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В частности, на встрече присутствовали представители Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши и высокопоставленные чиновники Евросоюза.

Речь шла о предложении президента Франции Эммануэля Макрона, выдвинутом в начале 2024 года, но тогда оно вызвало критику.

В издании отмечают, что какими будут миротворческие силы, будет зависеть от условий мирного договора и других факторов.

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В частности, Италия имеет конституционные ограничения на использование своих вооруженных сил.

Нидерландам нужен зеленый свет от парламента, так же как и Германии, а Польша "проявляет осторожность".

Министр обороны Эстонии Ханно Певклур сказал в интервью агентству, что "Мы находимся на очень ранней стадии".

По словам Певкура, несмотря на то, что продолжаются различные дискуссии и слухи, для европейских союзников "критически важно" понять, как будет выглядеть линия соприкосновения в Украине, прежде чем разрабатывать план.

Если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до "пары тысяч" с обеих сторон, то "для Европы не будет проблемой также быть там", сказал Певкур, отметив, что это будет гораздо сложнее, если конфликт все еще будет "кипеть".

Состав и роль сил будет определяться типом мирного соглашения, которое будет достигнуто. Если Россия и Украина смогут согласовать условия в ходе переговоров, вполне вероятно, что потребуется меньше мер безопасности и меньший контингент.

Но эксперты и чиновники предупреждают, что в нынешних условиях европейцы должны развернуть мощный и численный контингент, а не команду миротворцев вроде "голубых касок" ООН.

Также необходима подготовка украинских солдат и инвестиции в украинскую оборонную промышленность, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Характер мирного соглашения будет определять численность и расположение европейского контингента. Зеленский настаивает на численности минимум от 100 000 до 150 000 военнослужащих. В СМИ появились предположения о 30 000-40 000 военнослужащих. Дипломаты и чиновники не подтвердили ни одной из этих цифр.

Однако почти все соглашаются с тем, что определенная "американская поддержка" является необходимой. В среду в штаб-квартире НАТО министр обороны США Пит Гегсет начал описывать условия, при которых США могут согласиться на ввод сил, которые помогут предоставить Украине "надежные гарантии безопасности, чтобы война не началась снова", но об американских военных речь не идет.

Зеленскиймиротворцы
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