Шольц заявив, що Німеччина не підтримає продиктований мир

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав поважати "суверенну незалежність" України у майбутніх переговорах з Росією.

Джерело: Шольц під час свого виступу на другому дні Мюнхенської безпекової конференції, передає DW, пише "Європейська правда".

Деталі: Шольц заявив, що суверенність незалежність України має бути відображена під час майбутніх переговорів із Росією.

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"Я вірю, що ми всі згодні з тим, що війна Росії проти України повинна закінчитися якомога швидше. Сотні тисяч людей загинули або були поранені", – сказав він.

Крім того, за його словами, країна повинна мати можливість ефективно захищати себе в разі укладення миру за допомогою широкої військової допомоги.

"Наприкінці будь-якого врегулювання, досягнутого шляхом переговорів, Україна повинна мати у своєму розпорядженні збройні сили, за допомогою яких вона зможе відбити будь-яку нову російську атаку. У фінансовому, матеріальному та логістичному плані це буде величезним викликом", – зазначив Шольц.

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Також німецький канцлер попередив – перемога Росії або розпад України не принесуть миру, попередив він. Навіть продиктований мир ніколи не знайде підтримки Німеччини.

"Мир буде лише тоді, коли буде забезпечено суверенітет України. Тому мир, продиктований під тиском, ніколи не отримає нашої підтримки", – акцентував він.

Також Шольц додав, що Росія вже загострює ситуацію небезпечними діями проти країн трансатлантичного альянсу. Він згадав саботаж підводних кабелів та іншої інфраструктури, підпали, дезінформацію та спроби маніпулювання демократичними виборами.

13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.

Зазначимо, 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив у Мюнхені з жорсткою критикою підходів ЄС щодо протидії пропаганді, у тому числі російській.

Того ж дня Зеленський зустрівся Венсом. Тоді американський віцепрезидент заявив, що Вашингтон прагне досягти довготривалого врегулювання війни.