Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Шольц заявив, що Німеччина не підтримає продиктований мир

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Субота, 15 лютого 2025, 11:40
Шольц заявив, що Німеччина не підтримає продиктований мир

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав поважати "суверенну незалежність" України у майбутніх переговорах з Росією. 

Джерело: Шольц під час свого виступу на другому дні Мюнхенської безпекової конференції, передає DW, пише "Європейська правда".

Деталі: Шольц заявив, що суверенність незалежність України має бути відображена під час майбутніх переговорів із Росією.

Реклама:

"Я вірю, що ми всі згодні з тим, що війна Росії проти України повинна закінчитися якомога швидше. Сотні тисяч людей загинули або були поранені", – сказав він.

Крім того, за його словами, країна повинна мати можливість ефективно захищати себе в разі укладення миру за допомогою широкої військової допомоги. 

"Наприкінці будь-якого врегулювання, досягнутого шляхом переговорів, Україна повинна мати у своєму розпорядженні збройні сили, за допомогою яких вона зможе відбити будь-яку нову російську атаку. У фінансовому, матеріальному та логістичному плані це буде величезним викликом", – зазначив Шольц.

РЕКЛАМА:

Також німецький канцлер попередив – перемога Росії або розпад України не принесуть миру, попередив він. Навіть продиктований мир ніколи не знайде підтримки Німеччини. 

"Мир буде лише тоді, коли буде забезпечено суверенітет України. Тому мир, продиктований під тиском, ніколи не отримає нашої підтримки", – акцентував він.

Також Шольц додав, що Росія вже загострює ситуацію небезпечними діями проти країн трансатлантичного альянсу. Він згадав саботаж підводних кабелів та іншої інфраструктури, підпали, дезінформацію та спроби маніпулювання демократичними виборами.

13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.

Зазначимо, 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив у Мюнхені з жорсткою критикою підходів ЄС щодо протидії пропаганді, у тому числі російській.

Того ж дня Зеленський зустрівся Венсом. Тоді американський віцепрезидент заявив, що Вашингтон прагне досягти довготривалого врегулювання війни.

Шольцпереговориросійсько-українська війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський закликає створити в ЄС власну армію: Збройні сили Європи
ЗМІ: США пропонували Україні допомогу в обмін на 50% корисних копалин – Зеленський відмовився
Зеленський каже, що Путін хоче переговорів, аби накопичити сили РФ і зняти санкції
Зеленський: Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США
фотоСмертельна ДТП на Київщині: одна людина загинула, троє – у лікарні
WSJ: Україна, можливо, збила влітку свій F-16 через "надмірну обережність США"
Усі новини...
Шольц
Шольц закликав Бундестаг визнати війну Росії в Україні "надзвичайною ситуацією" для Європи
Шольц: Ми ніколи не приймемо продиктованого миру в Україні
Шольц: Німеччина готова до відповідних заходів, якщо Трамп запровадить мита
Останні новини
14:17
Зеленський: Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці
14:14
Президент Аргентини прорекламував криптовалюту, але відмовився від неї після критики
13:57
Туск: Європі потрібний власний план, щоб її майбутнє не вирішили глобальні гравці
13:48
Мерц: Німеччина готова постачати Taurus до ЗСУ після виборів, але є умова
13:36
Росія повинна відвести свої війська хоча б до лінії лютого 2022 року – Зеленський
13:33
У ВООЗ закликали попереджати про ризики раку на етикетках алкоголю
13:30
Мерц відповів Венсу: Німеччина очікує від США поваги до своїх виборів
13:19
Зеленський не впевнений, що Трамп зустрінеться з ним перед Путіним
13:04
Зеленський: НАТО має бути основою безпекових гарантій, але є варіант
12:53
Келлог каже, що буде опиратися на розмови Венса та Зеленського під час візиту в Україну
Усі новини...
Реклама:
Реклама: