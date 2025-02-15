Шольц заявил, что Германия не поддержит продиктованный мир

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал уважать "суверенную независимость" Украины в будущих переговорах с Россией.

Источник: Шольц во время своего выступления на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW, "Европейская правда"

Детали: Шольц заявил, что суверенность независимость Украины должна быть отражена во время будущих переговоров с Россией.

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"Я верю, что мы все согласны с тем, что война России против Украины должна закончиться как можно скорее. Сотни тысяч людей погибли или были ранены", - сказал он.