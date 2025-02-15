Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Шольц заявил, что Германия не поддержит продиктованный мир

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоСуббота, 15 февраля 2025, 11:40
Шольц заявил, что Германия не поддержит продиктованный мир

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал уважать "суверенную независимость" Украины в будущих переговорах с Россией.

Источник: Шольц во время своего выступления на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW, "Европейская правда"

Детали: Шольц заявил, что суверенность независимость Украины должна быть отражена во время будущих переговоров с Россией.

Реклама:

"Я верю, что мы все согласны с тем, что война России против Украины должна закончиться как можно скорее. Сотни тысяч людей погибли или были ранены", - сказал он.

Шольцпереговорыроссийско-украинская войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский призывает создать в ЕС собственную армию: Вооруженные силы Европы
СМИ: США предлагали Украине помощь в обмен на 50% полезных ископаемых – Зеленский отказался
Зеленский говорит, что Путин хочет переговоров, чтобы накопить силы РФ и снять санкции
Зеленский: Украине будет чрезвычайно сложно выжить без военной поддержки США
Смертельное ДТП на Киевщине: один человек погиб, трое – в больнице
WSJ: Украина, возможно, сбила летом свой F-16 из-за "чрезмерной осторожности США"
Все новости...
Шольц
Шольц призвал Бундестаг признать войну России в Украине "чрезвычайной ситуацией" для Европы
Шольц: Мы никогда не примем продиктованного мира в Украине
Шольц: Германия готова к ответным мерам, если Трамп введет пошлины
Последние новости
13:04
Зеленский: НАТО должно быть основой гарантий безопасности, но есть вариант
12:53
Келлог говорит, что будет опираться на разговоры Вэнса и Зеленского во время визита в Украину
12:45
Ученые нашли идеальную тактику, как побуждать собак выполнять команды
12:39
Зеленский заявил, что Трамп в разговоре с ним не упомянул Европу как переговорщика
12:28
Зеленский заявил, что общался с Трампом по оккупированной ЗАЭС
12:24
"Укроборонпром" создаст совместное предприятие вместе с французской оборонной группой
12:19
теннисWADA дисквалифицировала первую ракетку мира Синнера за нарушение антидопинговых правил
12:10
Зеленский призывает создать в ЕС собственную армию: Вооруженные силы Европы
12:08
Переживаемый в детстве стресс может ускорить старение мозга: ученые рассказали, кто в группе риска
11:55
СМИ: США предлагали Украине помощь в обмен на 50% полезных ископаемых – Зеленский отказался
Все новости...
Реклама:
Реклама: