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Зеленський закликає створити в ЄС власну армію: Збройні сили Європи

Альона Мазуренко Субота, 15 лютого 2025, 12:10
Зеленський закликає створити в ЄС власну армію: Збройні сили Європи
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський висунув ідею створення спільних Збройних сил Європи за участі української армії, адже період, коли можна було покладатися на США, – лишився у минулому.

Джерело: Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції 15 лютого

Пряма мова: "Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібна власна армія - Армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи повинні бути створені...

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Йдеться не лише про збільшення витрат на оборону у відсотках до ВВП. Гроші потрібні, так - але самі по собі гроші не зупинять напад ворога. Люди і зброя не даються задарма, але знову ж таки, справа не лише в бюджеті. Справа в усвідомленні людьми необхідності захищати власний дім.

Без української армії європейських армій буде недостатньо, щоб зупинити Росію. Тільки наша армія в Європі має справжній, сучасний бойовий досвід. Але однієї нашої армії теж недостатньо.

Нам потрібно те, що можете надати ви. Зброя. Навчання. Санкції. Фінансування. Політичний тиск. І єдність.

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Три роки повномасштабної війни довели, що ми вже маємо фундамент для об'єднаних європейських Збройних сил. І зараз, коли ми ведемо цю війну і закладаємо основу для миру і безпеки, ми повинні будувати Збройні сили Європи".

Деталі: За словами Зеленського, все, що потрібно для захисту життя в сучасній війні, має вироблятися в Європі.

Президент нагадав, що у "Плані перемоги" запропонував замінити частину американської військової присутності в Європі українськими силами, якщо Україна буде в НАТО: "Якщо американці самі вирішать піти цим шляхом, зменшивши свою присутність - це погано, це небезпечно, але ми всі в Європі повинні бути готові".

Він вважає, що цей напрямок європейської політики має викликати у Америки бажання стати на бік сильної Європи: "Нам потрібна впевненість у власній силі, щоб інші не мали іншого вибору, окрім як поважати силу Європи. А без європейської армії це неможливо. Ще раз повторюю - Європі потрібні власні збройні сили".

Зеленський також звернувся до генсека НАТО Марка Рютте: "Марк, друже, мова не йде про заміну Альянсу. Йдеться про те, щоб зробити внесок Європи в наше партнерство рівним американському".

Зеленськийармія
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