Зеленский призывает создать в ЕС собственную армию: Вооруженные силы Европы

Президент Владимир Зеленский выдвинул идею создания совместных Вооруженных сил Европы с участием украинской армии, ведь период, когда можно было полагаться на США, – остался в прошлом.

Источник: Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции 15 февраля

Прямая речь: "Многие лидеры говорили о том, что Европе нужна собственная армия - Армия Европы. Я считаю, что это время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы...

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Речь идет не только об увеличении расходов на оборону в процентах к ВВП. Деньги нужны, да - но сами по себе деньги не остановят нападение врага. Люди и оружие не даются даром, но опять же, дело не только в бюджете. Дело в осознании людьми необходимости защищать собственный дом.

Без украинской армии европейских армий будет недостаточно, чтобы остановить Россию. Только наша армия в Европе имеет настоящий, современный боевой опыт. Но одной нашей армии тоже недостаточно.

Нам нужно то, что можете предоставить вы. Оружие. Обучение. Санкции. Финансирование. Политическое давление. И единство.

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Три года полномасштабной войны доказали, что мы уже имеем фундамент для объединенных европейских Вооруженных сил. И сейчас, когда мы ведем эту войну и закладываем основу для мира и безопасности, мы должны строить Вооруженные силы Европы".

Детали: По словам Зеленского, все, что нужно для защиты жизни в современной войне, должно производиться в Европе.

Президент напомнил, что в "Плане победы" предложил заменить часть американского военного присутствия в Европе украинскими силами, если Украина будет в НАТО: "Если американцы сами решат пойти по этому пути, уменьшив свое присутствие - это плохо, это опасно, но мы все в Европе должны быть готовы".

Он считает, что это направление европейской политики должно вызвать у Америки желание стать на сторону сильной Европы: "Нам нужна уверенность в собственной силе, чтобы другие не имели другого выбора, кроме как уважать силу Европы. А без европейской армии это невозможно. Еще раз повторяю - Европе нужны собственные вооруженные силы".

Зеленский также обратился к генсеку НАТО Марку Рютте: "Марк, друг, речь не идет о замене Альянса. Речь идет о том, чтобы сделать вклад Европы в наше партнерство равным американскому"