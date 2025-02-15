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Зеленський: НАТО має бути основою безпекових гарантій, але є варіант

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Субота, 15 лютого 2025, 13:04
Зеленський: НАТО має бути основою безпекових гарантій, але є варіант
Володимир Зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, НАТО має бути основою гарантій безпеки для України, однак він зазначив, що якщо не це – потрібні умови, які дозволять побудувати інше НАТО в Україні.

Джерело: Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції 15 лютого, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський запевнив, що не буде знімати питання членства України в НАТО з порядку денного.

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"Ми вважаємо, що ядром будь-яких гарантій безпеки для України має бути членство в НАТО. Або – якщо не це – то умови, які дозволять нам побудувати інше НАТО, прямо тут, в Україні", – сказав він.

Це, за словами українського президента, потрібно тому, що в якийсь момент буде межа між війною і миром. 

"Де ця межа буде проведена і наскільки вона буде міцною – залежить від нас. Моя пропозиція: Східний кордон України, східний кордон Білорусі, східні кордони країн Балтії, східний кордон Фінляндії. Це найсильніша лінія безпеки для всіх нас в Європі, тому що це лінія міжнародного права", – акцентував він.

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Зеленський також зазначив, що зараз видається, що найвпливовішим членом НАТО є очільник Кремля Володимир Путін.

"Тому що його забаганки здатні блокувати рішення НАТО. І це при тому, що саме українська армія зупинила Росію – не країна НАТО, не війська НАТО, а лише наш народ і армія", – додав він.

Як повідомлялося, на дискусії у Мюнхені Зеленський розкритикував США, які "ніколи не бачили Україну в НАТО".

Раніше, Зеленський заявив, що готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, але є червоні лінії.

НАТОУкраїнаЗеленський
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