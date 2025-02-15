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Зеленский: НАТО должно быть основой гарантий безопасности, но есть вариант

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоСуббота, 15 февраля 2025, 13:04
Зеленский: НАТО должно быть основой гарантий безопасности, но есть вариант
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, НАТО должно быть основой гарантий безопасности для Украины, однако он отметил, что если не это – нужны условия, которые позволят построить другое НАТО в Украине.

Источник: Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции 15 февраля, "Европейская правда"

Детали: Зеленский заверил, что не будет снимать вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня.

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"Мы считаем, что ядром любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. Или – если не это – то условия, которые позволят нам построить другое НАТО, прямо здесь, в Украине", – сказал он.

Это, по словам украинского президента, нужно потому, что в какой-то момент будет граница между войной и миром.

"Где эта граница будет проведена и насколько она будет прочной – зависит от нас. Мое предложение: Восточная граница Украины, восточная граница Беларуси, восточные границы стран Балтии, восточная граница Финляндии. Это самая сильная линия безопасности для всех нас в Европе, потому что это линия международного права", – акцентировал он.

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Зеленский также отметил, что сейчас кажется, что самым влиятельным членом НАТО является глава Кремля Владимир Путин.

"Потому что его прихоти способны блокировать решения НАТО. И это при том, что именно украинская армия остановила Россию – не страна НАТО, не войска НАТО, а только наш народ и армия", – добавил он.

Как сообщалось, на дискуссии в Мюнхене Зеленский раскритиковал США, которые "никогда не видели Украину в НАТО".

Ранее, Зеленский заявил, что готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО, но есть красные линии.

НАТОУкраинаЗеленский
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