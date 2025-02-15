Зеленский: НАТО должно быть основой гарантий безопасности, но есть вариант

Президент Владимир Зеленский заявил, НАТО должно быть основой гарантий безопасности для Украины, однако он отметил, что если не это – нужны условия, которые позволят построить другое НАТО в Украине.

Источник: Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции 15 февраля, "Европейская правда"

Детали: Зеленский заверил, что не будет снимать вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня.

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"Мы считаем, что ядром любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. Или – если не это – то условия, которые позволят нам построить другое НАТО, прямо здесь, в Украине", – сказал он.

Это, по словам украинского президента, нужно потому, что в какой-то момент будет граница между войной и миром.

"Где эта граница будет проведена и насколько она будет прочной – зависит от нас. Мое предложение: Восточная граница Украины, восточная граница Беларуси, восточные границы стран Балтии, восточная граница Финляндии. Это самая сильная линия безопасности для всех нас в Европе, потому что это линия международного права", – акцентировал он.

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Зеленский также отметил, что сейчас кажется, что самым влиятельным членом НАТО является глава Кремля Владимир Путин.

"Потому что его прихоти способны блокировать решения НАТО. И это при том, что именно украинская армия остановила Россию – не страна НАТО, не войска НАТО, а только наш народ и армия", – добавил он.

Как сообщалось, на дискуссии в Мюнхене Зеленский раскритиковал США, которые "никогда не видели Украину в НАТО".

Ранее, Зеленский заявил, что готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО, но есть красные линии.