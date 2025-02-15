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Росія повинна відвести свої війська хоча б до лінії лютого 2022 року – Зеленський

Альона Мазуренко Субота, 15 лютого 2025, 13:36
Росія повинна відвести свої війська хоча б до лінії лютого 2022 року – Зеленський
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна відвести свої війська з території України хоча б на лінію до початку широкомасштабного вторгення 24 лютого 2022 року. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю телеканалу Newsmax

Пряма мова: "Я думаю, що вони повинні піти, як мінімум, вони повинні піти на лінію (повномасштабного) вторгнення".

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Деталі: Журналістка відзначила, що не бачить бажання Росії відступити до кордонів 2022 року або до кордонів 2014 року, і запитала, як закінчилася війна, Зеленський відповів, що він вважає, що президент Дональд Трамп може покласти край війні, і Європа допоможе, якщо Трамп дозволить їм.

Зеленський вважає, що Трамп може вплинути на російського правителя Володимир Путіна, на його думку, чинному президенту США Дональду Трампу "дуже потрібен успіх".

Пряма мова: "Я думаю, що йому дуже потрібен успіх, інакше всі скажуть, що (це) була лінія Байдена, а це лінія Трампа. Я думаю, що йому потрібен успіх, і нам потрібен успіх, і ми йому довіряємо. Я сподіваюся, що він буде на нашому боці".

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Президент України також заявив, що вони не приймуть продукт будь-яких переговорів, в яких вони не беруть участь.

ЗеленськийвійнаРосіяокупація
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