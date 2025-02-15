Россия должна отвести свои войска хотя бы до линии февраля 2022 года – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна отвести свои войска с территории Украины хотя бы на линию до начала широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Источник: Зеленский в интервью телеканалу Newsmax

Прямая речь: "Я думаю, что они должны уйти, как минимум, они должны уйти на линию (полномасштабного) вторжения".

Реклама:

Детали: Журналистка отметила, что не видит желания России отступить к границам 2022 года или к границам 2014 года, и спросила, как закончилась война, Зеленский ответил, что он считает, что президент Дональд Трамп может положить конец войне, и Европа поможет, если Трамп позволит им.

Зеленский считает, что Трамп может повлиять на российского правителя Владимир Путина, по его мнению, действующему президенту США Дональду Трампу "очень нужен успех".

Прямая речь: "Я думаю, что ему очень нужен успех, иначе все скажут, что (это) была линия Байдена, а это линия Трампа. Я думаю, что ему нужен успех, и нам нужен успех, и мы ему доверяем. Я надеюсь, что он будет на нашей стороне".

РЕКЛАМА:

Президент Украины также заявил, что они не примут продукт любых переговоров, в которых они не участвуют.