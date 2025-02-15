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Мерц: Німеччина готова постачати Taurus до ЗСУ після виборів, але є умова

Сергій Сидоренко, Альона Мазуренко Субота, 15 лютого 2025, 13:48
Мерц: Німеччина готова постачати Taurus до ЗСУ після виборів, але є умова
Ракета Taurus, ілюстративне фото Getty Images

Очільник ХДС та найімовірніший кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір змінити політику Берліна щодо постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus після виборів.

Джерело: Мерц, відповідаючи на запитання на Мюнхенській безпековій конференції, кореспондент "Європейської правди"

Деталі: "Моя позиція і позиція моєї фракції завжди була чіткою", – заявив він, підкресливши готовнісь постачати не лише ракети. "Моя особиста позиція – про збільшення постачання європейської зброї в Україну", – додав Мерц.

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Втім, він наголосив, що початку постачання передуватимуть переговори між донорами ЗСУ. Показово, що з учасників цих консультацій він викреслив США.

"Ми маємо бути готовими постачати, але лише у разі, якщо ми домовимося з нашими європейськими партнерами, і тут я кажу про Британію і Францію (які також мають у розпорядженні ракети великої дальності) про розподіл ролей", – заявив імовірний майбутній канцлер Німеччини.

Раніше Фрідріх Мерц та чинний канцлер Шольц підтвердили, що по-різному дивляться на поставки Taurus Україні.

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Україна розраховує на допомогу Мерца – Зеленський вже заявляв, що у новій політиці Німеччини щодо України "щось зміниться".

НімеччинаЗбройні силиУкраїназброя
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