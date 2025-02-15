Мерц: Германия готова поставлять ЗСУ Taurus после выборов, но есть условие

Глава ХДС и наиболее вероятный кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о намерении изменить политику Берлина относительно поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus после выборов.

Источник: Мерц, отвечая на вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности, корреспондент "Европейской правды"

Детали: Фридрих Мерц заверил, что не откажется от политики, которую он декларировал в прошлом году, еще до начала досрочной избирательной кампании.

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"Моя позиция и позиция моей фракции всегда была четкой", – заявил он, подчеркнув готовность поставлять не только ракеты. "Моя личная позиция – об увеличении поставок европейского оружия в Украину", – добавил Мерц.

Впрочем, он отметил, что началу поставок будут предшествовать переговоры между донорами ВСУ. Показательно, что из участников этих консультаций он вычеркнул США.

"Мы должны быть готовы поставлять, но только в случае, если мы договоримся с нашими европейскими партнерами, и здесь я говорю о Британии и Франции (которые также располагают ракетами большой дальности) о распределении ролей", – заявил вероятный будущий канцлер Германии.

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Ранее Фридрих Мерц и действующий канцлер Шольц подтвердили, что по-разному смотрят на поставки Taurus Украине.

Украина рассчитывает на помощь Мерца – Зеленский уже заявлял, что в новой политике Германии в отношении Украины "что-то изменится".