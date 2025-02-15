Зеленський: Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в країні, але українці цього не хочуть через відміну військового стану.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції в суботу

Пряма мова: "Я сконцентрований на тому, щоб наша країна вижила. Я справді роблю це протягом усієї своєї каденції...

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Я готовий говорити про вибори, але цього категорично не хочуть українці, бо бояться, бо інакше ми втратимо військовий стан, наші солдати повернуться додому, а Путін окупує всю нашу територію. Це відбудеться. Тому зараз ми мобілізовані. Зараз ми – єдиний організм і, значить, одна країна".

Деталі: Зеленський додав, що йому важливо зберігати єдність в Україні, з огляду на потребу зберегти країну, незалежність і свій дім: "Якщо комусь не подобається, він може вибрати інше громадянство, якщо хоче".