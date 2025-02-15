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Зеленский: Я готов говорить о выборах, но этого не хотят украинцы

Алена МазуренкоСуббота, 15 февраля 2025, 14:17
Зеленский: Я готов говорить о выборах, но этого не хотят украинцы
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в стране, но украинцы этого не хотят из-за отмены военного положения.

Источник: Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу

Прямая речь: "Я сконцентрирован на том, чтобы наша страна выжила. Я действительно делаю это на протяжении всей своей каденции...

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Я готов говорить о выборах, но этого категорически не хотят украинцы, потому что боятся, иначе мы потеряем военное положение, наши солдаты вернутся домой, а Путин оккупирует всю нашу территорию. Это произойдет. Поэтому сейчас мы мобилизованы. Сейчас мы - единый организм и, значит, одна страна".

Детали: Зеленский добавил, что ему важно сохранять единство в Украине, учитывая потребность сохранить страну, независимость и свой дом: "Если кому-то не нравится, он может выбрать другое гражданство, если хочет".

ЗеленскийвиборыУкраина
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