Спецпредставник Трампа пояснив розподіл ролей у США у переговорах щодо припинення війни

Президент Трамп розподілив ролі щодо підготовки "мирних переговорів" серед посадовців, що опікуються цим питанням.

Джерело: генерал Кіт Келлог у на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука у рамках Мюнхенської безпекової конференції, "Європейська правда"

Деталі: Келлог запевнив, що він бере участь у цьому процесі, всупереч чуткам про його відсторонення, що поширилися після розмови президента США і Володимир Путіна.

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Нагадаємо, після розмови з Путіним Дональд Трамп оголосив про переговорну групу, у які згадав свого спецпредставника з Близького Сходу Стівена Віткоффа, але не назвав прізвища Келлога. Кіт Келлог пояснив, що він не працює на російському напрямку.

"Віткофф працює більше по американсько-російській лінії, та я працюю також, на американсько-українсько-європейській лінії", – пояснив він.

Втім, генерал Келлог наголосив, що він не ухвалюватиме жодних рішень, його задача – сформувати фундамент для рішень Трампа.

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"Одна з причин, чому я тут – це обговорити з членами НАТО, почути, що вони вважають безпековими гарантіями. І тоді я передаю цю інформацію людині , яка ухвалює рішення – а це президент Трамп. Кіт Келлог не ухвалюватиме рішення. Я не рухатиму історію", – пояснив він.

Келлог також заявив вважає ефективною діяльність Трампа. "Ми зробили за останні 30 днів більше (для припинення війни), ніж попередня адміністрація зробила за 3 роки".

Примітно, що у промові генерал не згадував про перемогу чи перевагу України, а лише про припинення війни.

Нагадаємо, у суботу Володимир Зеленський заявив, НАТО має бути основою безпекових гарантій, але є варіант.

В Європі триває дискусія про дії без США. Зокрема, Німеччина може почати постачання ракет Taurus до ЗСУ після виборів.