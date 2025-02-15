Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Спецпредставник Трампа пояснив розподіл ролей у США у переговорах щодо припинення війни

Сергій Сидоренко, Альона Мазуренко Субота, 15 лютого 2025, 15:46
Спецпредставник Трампа пояснив розподіл ролей у США у переговорах щодо припинення війни
Кіт Келлог. фото: Getty Images

Президент Трамп розподілив ролі щодо підготовки "мирних переговорів" серед посадовців, що опікуються цим питанням.

Джерело: генерал Кіт Келлог у на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука у рамках Мюнхенської безпекової конференції, "Європейська правда"

Деталі: Келлог запевнив, що він бере участь у цьому процесі, всупереч чуткам про його відсторонення, що поширилися після розмови президента США і Володимир Путіна.

Реклама:

Нагадаємо, після розмови з Путіним Дональд Трамп оголосив про переговорну групу, у які згадав свого спецпредставника з Близького Сходу Стівена Віткоффа, але не назвав прізвища Келлога. Кіт Келлог пояснив, що він не працює на російському напрямку.

"Віткофф працює більше по американсько-російській лінії, та я працюю також, на американсько-українсько-європейській лінії", – пояснив він.

Втім, генерал Келлог наголосив, що він не ухвалюватиме жодних рішень, його задача – сформувати фундамент для рішень Трампа.

РЕКЛАМА:

"Одна з причин, чому я тут – це обговорити з членами НАТО, почути, що вони вважають безпековими гарантіями. І тоді я передаю цю інформацію людині , яка ухвалює рішення – а це президент Трамп. Кіт Келлог не ухвалюватиме рішення. Я не рухатиму історію", – пояснив він.

Келлог також заявив вважає ефективною діяльність Трампа. "Ми зробили за останні 30 днів більше (для припинення війни), ніж попередня адміністрація зробила за 3 роки".

Примітно, що у промові генерал не згадував про перемогу чи перевагу України, а лише про припинення війни.

Нагадаємо, у суботу Володимир Зеленський заявив, НАТО має бути основою безпекових гарантій, але є варіант.

В Європі триває дискусія про дії без США. Зокрема, Німеччина може почати постачання ракет Taurus до ЗСУ після виборів.

СШАУкраїнапереговориРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
NYT: США пропонують Білорусі угоду, що може знизити вплив на неї Росії
США не вважають, що мирні переговори з Росією мають включати європейців – Келлог
Трамп назвав "чудовою" промову свого віцепрезидента Венса у Мюнхені
Зеленський: Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці
Росія повинна відвести свої війська хоча б до лінії лютого 2022 року – Зеленський
Зеленський закликає створити в ЄС власну армію: Збройні сили Європи
Усі новини...
США
США не вважають, що мирні переговори з Росією мають включати європейців – Келлог
Трамп назвав "чудовою" промову свого віцепрезидента Венса у Мюнхені
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи
Останні новини
17:36
Глава МЗС Франції: Європі доведеться піти на жертви, щоб протистояти загрозам
17:35
Пошкоджено 80% об'єктів: у Сирії виявили руйнування стародавнього міста-памʼятки ЮНЕСКО
17:31
NYT: США пропонують Білорусі угоду, що може знизити вплив на неї Росії
17:15
Херсонський "Дніпро" розгромив столичну "Крижинку" в чемпіонаті України з хокею
16:55
Зеленський поговорив з прем’єром Норвегії про співпрацю у виробництві зброї
16:49
Росіяни активізували наступ на фронті: на 16 годину 176 боєзіткнень
16:43
Зеленський розповів Мелоні про свої контакти з Трампом і його віцепрезидентом
16:35
Чим небезпечний низький цукор в крові та що з цим робити
16:32
відеоУ ДСНС розповіли про ситуацію на ЧАЕС після влучання дрона: роботи ведуться на висоті 100 метрів
16:05
фотоУ Молдові автобус Київ-Кишинів потрапив у ДТП: 16 постраждалих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: